Prosečna Софтверски Инжењеринг Менаџер ukupna kompenzacija in United States u Aurora Solar kreće se od $198K do $270K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Aurora Solar. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$212K - $256K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$198K$212K$256K$270K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Aurora Solar, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u Aurora Solar in United States iznosi $270,280 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Aurora Solar za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in United States je $198,050.

