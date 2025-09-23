Direktorijum kompanija
Aurora Solar
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Aurora Solar Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u Aurora Solar iznosi $185K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Aurora Solar. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025

Medijanski paket
company icon
Aurora Solar
Software Engineer
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$185K
Nivo
L4
Osnovna plata
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Aurora Solar?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Aurora Solar, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Софтверски Инжењер u Aurora Solar in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $235,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Aurora Solar za ulogu Софтверски Инжењер in United States je $181,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Aurora Solar

Srodne kompanije

  • FireEye
  • PlanGrid
  • Grammarly
  • Paxos
  • BitGo
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi