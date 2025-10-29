Direktorijum kompanija
Aurizn
Aurizn Naučnik Podataka Plate

Medijana Naučnik Podataka kompenzacionog paketa in Australia u Aurizn iznosi A$80.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Aurizn. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Medijanski paket
company icon
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
Ukupno godišnje
A$80.3K
Nivo
-
Osnovna plata
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Aurizn in Australia iznosi A$95,443 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Aurizn za Naučnik Podataka poziciju in Australia je A$80,279.

