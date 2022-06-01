Каталог Компанија
Aura Плате

Распон плата Aura је од $84,575 у годишњој укупној компензацији за Računovođa на доњем крају до $258,700 за Uspeh korisnika на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Aura. Последње ажурирање: 8/22/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $130K
Menadžer proizvoda
Median $176K
Računovođa
$84.6K

Korporativni razvoj
$137K
Uspeh korisnika
$259K
Naučnik podataka
$172K
Elektroinženjer
$124K
Konsultant menadžmenta
$84.6K
Marketing
$139K
UX istraživač
$159K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Aura је Uspeh korisnika at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $258,700. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Aura је $138,250.

