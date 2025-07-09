Каталог Компанија
AUO
Радите овде? Затражите своју компанију

AUO Плате

Распон плата AUO је од $25,647 у годишњој укупној компензацији за Elektroinženjer на доњем крају до $122,400 за Tehnički menadžer programa на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније AUO. Последње ажурирање: 8/22/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $29K

Full-Stack softverski inženjer

Dizajner proizvoda
Median $27.5K
Razvoj poslovanja
$33.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Elektroinženjer
$25.6K
Hardverski inženjer
$48.6K
Mašinski inženjer
$27.6K
Menadžer proizvoda
$35.7K
Tehnički menadžer programa
$122K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у AUO је Tehnički menadžer programa at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $122,400. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у AUO је $31,436.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за AUO

Повезане компаније

  • Dropbox
  • SoFi
  • Snap
  • Lyft
  • Facebook
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси