Каталог Компанија
AuditBoard
AuditBoard Плате

Распон плата AuditBoard је од $52,735 у годишњој укупној компензацији за Menadžer projekta на доњем крају до $238,000 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније AuditBoard. Последње ажурирање: 8/22/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $195K

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer proizvoda
Median $238K
Prodaja
Median $190K

Ljudski resursi
$175K
Menadžer programa
$100K
Menadžer projekta
$52.7K
Regrutер
$80.4K
Prodajni inženjer
$194K
Menadžer softverskog inženjerstva
$213K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

У компанији AuditBoard, Грантови акција/удела подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

Често постављана питања

The highest paying role reported at AuditBoard is Menadžer proizvoda with a yearly total compensation of $238,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AuditBoard is $190,000.

Остали ресурси