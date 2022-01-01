Каталог Компанија
Audible
Радите овде? Затражите своју компанију

Audible Плате

Распон плата Audible је од $53,890 у годишњој укупној компензацији за Poslovne operacije на доњем крају до $525,300 за Informatičar (IT) на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Audible. Последње ажурирање: 8/22/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer poslovne inteligencije

Naučnik podataka
Median $225K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $360K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Menadžer proizvoda
Median $220K
Menadžer programa
Median $137K
Regrutер
Median $150K
Tehnički menadžer programa
Median $192K
Poslovne operacije
$53.9K
Poslovni analitičar
$112K
Finansijski analitičar
$161K
Ljudski resursi
$169K
Informatičar (IT)
$525K
Pravni poslovi
$393K
Konsultant menadžmenta
$101K
Marketinške operacije
$189K
UX istraživač
$168K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


План стицања права

5%

ГОД 1

15%

ГОД 2

40%

ГОД 3

40%

ГОД 4

Тип акције
RSU

У компанији Audible, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 5% стиче се у 1st-ГОД (5.00% годишње)

  • 15% стиче се у 2nd-ГОД (15.00% годишње)

  • 40% стиче се у 3rd-ГОД (20.00% полугодишње)

  • 40% стиче се у 4th-ГОД (20.00% полугодишње)

25%

ГОД 1

35%

ГОД 2

40%

ГОД 3

Тип акције
RSU

У компанији Audible, RSUs подлежу 3-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 35% стиче се у 2nd-ГОД (35.00% годишње)

  • 40% стиче се у 3rd-ГОД (40.00% годишње)

Имате питање? Питајте заједницу.

Посетите Levels.fyi заједницу за интеракцију са запосленима из различитих компанија, добијање савета о каријери и више.

Посетите сада!

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Audible је Informatičar (IT) at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $525,300. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Audible је $178,375.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Audible

Повезане компаније

  • Alto
  • Vimeo
  • SeatGeek
  • Glossier
  • Papa
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси