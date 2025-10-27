Direktorijum kompanija
Medijana Mašinski Inženjer kompenzacionog paketa in Canada u ATS Automation iznosi CA$96.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ATS Automation. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Medijanski paket
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$96.5K
Nivo
Senior
Osnovna plata
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Mašinski Inženjer poziciju u ATS Automation in Canada iznosi CA$100,462 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ATS Automation za Mašinski Inženjer poziciju in Canada je CA$93,793.

