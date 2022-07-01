Direktorijum kompanija
Athelas
Athelas Plate

Plate Athelas kreću se od $35,175 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $207,834 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Athelas. Poslednja izmena: 10/9/2025

$160K

Административни Асистент
$50.8K
Бизнис Операција Менаџер
$169K
Маркетинг Операције
$95.8K

Продукт Менаџер
$208K
Софтверски Инжењер
$35.2K

Full-Stack softverski inženjer

Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Athelas, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Athelas je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $207,834. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Athelas je $95,769.

