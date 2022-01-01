Astranis Plate

Direktorijum kompanija
Plate Astranis kreću se od $121,762 ukupne kompenzacije godišnje za Машински Инжењер na nižem nivou do $225,400 za Правни na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Astranis. Poslednja izmena: 8/30/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $213K
Машински Инжењер
Median $122K
Хардверски Инжењер
Median $140K

Регрутер
Median $155K
Технички Програм Менаџер
Median $165K
Правни
$225K
Сејлс Инжењер
$139K
Венчур Капиталиста
$201K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Astranis, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Astranis je Правни at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $225,400. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Astranis je $160,000.

