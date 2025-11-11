Direktorijum kompanija
Aston
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Backend softverski inženjer

  • Moscow Metro Area

Aston Backend softverski inženjer Plate u Moscow Metro Area

Medijana Backend softverski inženjer kompenzacionog paketa in Moscow Metro Area u Aston iznosi RUB 2.69M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Aston. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025

Medijanski paket
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Ukupno godišnje
RUB 2.69M
Nivo
Middle
Osnovna plata
RUB 2.69M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Aston?
Block logo
+RUB 4.77M
Robinhood logo
+RUB 7.32M
Stripe logo
+RUB 1.64M
Datadog logo
+RUB 2.88M
Verily logo
+RUB 1.81M
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u Aston in Moscow Metro Area iznosi RUB 3,269,962 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Aston za Backend softverski inženjer poziciju in Moscow Metro Area je RUB 2,694,384.

