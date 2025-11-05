Direktorijum kompanija
Aston
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Moscow Metro Area

Aston Softverski Inženjer Plate u Moscow Metro Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Moscow Metro Area u Aston iznosi RUB 877K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Aston. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Ukupno godišnje
RUB 877K
Nivo
L3
Osnovna plata
RUB 877K
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
0-1 Godine
Koji su karijerni nivoi u Aston?
Block logo
+RUB 4.69M
Robinhood logo
+RUB 7.2M
Stripe logo
+RUB 1.62M
Datadog logo
+RUB 2.83M
Verily logo
+RUB 1.78M
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Aston in Moscow Metro Area iznosi RUB 3,217,396 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Aston za Softverski Inženjer poziciju in Moscow Metro Area je RUB 876,727.

