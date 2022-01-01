Direktorijum kompanija
ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Plate

Plate ASSURANCE IQ kreću se od $63,315 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг Операције na nižem nivou do $261,300 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ASSURANCE IQ. Poslednja izmena: 9/12/2025

$160K

Продукт Менаџер
Median $156K
Рачуновођа
$93.1K
Дата Сајентист
$152K

Маркетинг
$93.5K
Маркетинг Операције
$63.3K
Продукт Дизајнер
$186K
Програм Менаџер
$111K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$261K
Технички Програм Менаџер
$173K
Raspored sticanja

10%

GOD 1

20%

GOD 2

40%

GOD 3

30%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji ASSURANCE IQ, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 10% stiče se u 1st-GOD (10.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 40% stiče se u 3rd-GOD (40.00% godišnje)

  • 30% stiče se u 4th-GOD (30.00% godišnje)

ЧПП

The highest paying role reported at ASSURANCE IQ is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $261,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ASSURANCE IQ is $152,348.

Drugi resursi