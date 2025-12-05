Direktorijum kompanija
Arya.ai
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Arya.ai Softverski Inženjer Plate

Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in India u Arya.ai kreće se od ₹430K do ₹589K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Arya.ai. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$5.3K - $6.3K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$4.9K$5.3K$6.3K$6.7K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Softverski Inženjer prijavas u Arya.ai da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Arya.ai?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Arya.ai in India iznosi ₹588,644 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Arya.ai za Softverski Inženjer poziciju in India je ₹429,966.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Arya.ai

Srodne kompanije

  • Stripe
  • SoFi
  • Uber
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/aryaai/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.