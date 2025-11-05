Direktorijum kompanija
Arrowstreet Capital
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Greater Boston Area

Arrowstreet Capital Softverski Inženjer Plate u Greater Boston Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater Boston Area u Arrowstreet Capital iznosi $201K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Arrowstreet Capital. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Arrowstreet Capital
Platform Engineer, Senior Associate
Boston, MA
Ukupno godišnje
$201K
Nivo
L3
Osnovna plata
$152K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$48.6K
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Arrowstreet Capital?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Uključeni Nazivi

Ful-stek softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Arrowstreet Capital in Greater Boston Area iznosi $627,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Arrowstreet Capital za Softverski Inženjer poziciju in Greater Boston Area je $215,750.

