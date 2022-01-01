Каталог Компанија
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Плате

Распон плата Arrowstreet Capital је од $128,520 у годишњој укупној компензацији за Menadžer projekta на доњем крају до $381,900 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Arrowstreet Capital. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $200K

Full-Stack softverski inženjer

Naučnik podataka
$314K
Menadžer projekta
$129K

Menadžer softverskog inženjerstva
$382K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Arrowstreet Capital је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $381,900. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Arrowstreet Capital је $256,780.

