Arm
  • Хардверски Инжењер

  • Embedded Hardware Engineer

  • United Kingdom

Arm Embedded Hardware Engineer Plate u United Kingdom

Embedded Hardware Engineer kompenzacija in United Kingdom u Arm kreće se od £54.8K po year za Graduate Hardware Engineer do £95.4K po year za Senior Hardware Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United Kingdom iznosi £55.3K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Arm. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£54.8K
£47.3K
£4.4K
£3.1K
Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Hardware Engineer
£95.4K
£70.2K
£19.9K
£5.4K
Staff Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
£122K

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Arm, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Хардверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Embedded Hardware Engineer poziciju u Arm in United Kingdom iznosi £142,415 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Arm za Embedded Hardware Engineer poziciju in United Kingdom je £52,812.

