Arm
  • Хардверски Инжењер

  • ASIC Engineer

  • United States

Arm ASIC Engineer Plate u United States

ASIC Engineer kompenzacija in United States u Arm kreće se od $168K po year za Graduate Hardware Engineer do $371K po year za Principal Hardware Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $315K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Arm. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$188K
$147K
$25.3K
$15.4K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Arm, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za ASIC Engineer poziciju u Arm in United States iznosi $376,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Arm za ASIC Engineer poziciju in United States je $320,000.

