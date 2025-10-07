ASIC Engineer kompenzacija in Greater Cambridge Area u Arm kreće se od £71.1K po year za Hardware Engineer do £187K po year za Principal Hardware Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Cambridge Area iznosi £110K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Arm. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£111K
£70.4K
£38K
£2.6K
Staff Hardware Engineer
£133K
£92.5K
£36.7K
£3.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Arm, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)