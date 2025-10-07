ASIC Engineer kompenzacija in United Kingdom u Arm kreće se od £35.4K po year za Graduate Hardware Engineer do £187K po year za Principal Hardware Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United Kingdom iznosi £109K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Arm. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£35.4K
£32.5K
£2.9K
£0
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£97.6K
£68.7K
£27.4K
£1.4K
Staff Hardware Engineer
£147K
£92.1K
£50.8K
£3.6K
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Arm, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)