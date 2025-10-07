Direktorijum kompanija
ARA
ARA Full-Stack softverski inženjer Plate u Raleigh-Durham Area

Medijana Full-Stack softverski inženjer kompenzacionog paketa in Raleigh-Durham Area u ARA iznosi $89K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ARA. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Medijanski paket
company icon
ARA
Software Engineer
Raleigh, NC
Ukupno godišnje
$89K
Nivo
Junior Software Engineer
Osnovna plata
$80K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$4K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u ARA?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Full-Stack softverski inženjer poziciju u ARA in Raleigh-Durham Area iznosi $143,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ARA za Full-Stack softverski inženjer poziciju in Raleigh-Durham Area je $88,300.

Drugi resursi