AppsFlyer Плате

Распон плата AppsFlyer је од $29,470 у годишњој укупној компензацији за Uspeh korisnika на доњем крају до $269,593 за Tehnički menadžer programa на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније AppsFlyer. Последње ажурирање: 8/13/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $133K

Backend softverski inženjer

Menadžer softverskog inženjerstva
Median $144K
Poslovni analitičar
$95.4K

Uspeh korisnika
$29.5K
Analitičar podataka
$85.3K
Naučnik podataka
$141K
Ljudski resursi
$85.4K
Marketing
$54K
Dizajner proizvoda
$85.4K
Menadžer proizvoda
$109K
Menadžer programa
$125K
Regrutер
$147K
Prodaja
$121K
Tehnički menadžer programa
$270K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

У компанији AppsFlyer, Грантови акција/удела подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у AppsFlyer је Tehnički menadžer programa at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $269,593. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у AppsFlyer је $115,012.

Остали ресурси