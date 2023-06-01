Каталог Компанија
AppOmni Плате

Распон плата AppOmni је од $150,750 у годишњој укупној компензацији за UX istraživač на доњем крају до $326,625 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније AppOmni. Последње ажурирање: 8/12/2025

$160K

Dizajner proizvoda
$159K
Menadžer proizvoda
$327K
Menadžer softverskog inženjerstva
$229K

Tehnički menadžer programa
$156K
UX istraživač
$151K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у AppOmni је Menadžer proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $326,625. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у AppOmni је $159,200.

Остали ресурси