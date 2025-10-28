Menadžer Proizvoda kompenzacija in Germany u AppLovin iznosi €102K po year za Senior Product Manager 2. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AppLovin. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
GOD 1
U kompaniji AppLovin, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:
100% stiče se u 1st-GOD (25.00% kvartalno)