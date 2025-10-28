Direktorijum kompanija
AppLovin
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plate

AppLovin Menadžer Proizvoda Plate

Menadžer Proizvoda kompenzacija in Germany u AppLovin iznosi €102K po year za Senior Product Manager 2. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AppLovin. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

€92.9K - €108K
Germany
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
€81.9K€92.9K€108K€119K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Prikaži 4 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

100%

GOD 1

Tip akcija
RSU

U kompaniji AppLovin, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 100% stiče se u 1st-GOD (25.00% kvartalno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Proizvoda ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u AppLovin in Germany iznosi €118,890 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AppLovin za Menadžer Proizvoda poziciju in Germany je €81,924.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za AppLovin

Srodne kompanije

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi