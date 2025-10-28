Direktorijum kompanija
Prosečna Dizajner Proizvoda ukupna kompenzacija in Canada u AppLovin kreće se od CA$61.5K do CA$89.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AppLovin. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

CA$69.7K - CA$81K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
CA$61.5KCA$69.7KCA$81KCA$89.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

100%

GOD 1

Tip akcija
RSU

U kompaniji AppLovin, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 100% stiče se u 1st-GOD (25.00% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u AppLovin in Canada iznosi CA$89,242 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AppLovin za Dizajner Proizvoda poziciju in Canada je CA$61,494.

