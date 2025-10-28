Prosečna Marketing ukupna kompenzacija in China u AppLovin kreće se od CN¥397K do CN¥578K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AppLovin. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
100%
GOD 1
U kompaniji AppLovin, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:
100% stiče se u 1st-GOD (25.00% kvartalno)