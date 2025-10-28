Direktorijum kompanija
Prosečna Marketing ukupna kompenzacija in China u AppLovin kreće se od CN¥397K do CN¥578K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AppLovin. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

CN¥455K - CN¥519K
China
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

100%

GOD 1

Tip akcija
RSU

U kompaniji AppLovin, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 100% stiče se u 1st-GOD (25.00% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Marketing poziciju u AppLovin in China iznosi CN¥577,898 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AppLovin za Marketing poziciju in China je CN¥396,693.

