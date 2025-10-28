System Design Engineer kompenzacija in United States u Apple iznosi $350K po year za ICT5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $350K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Apple. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT5
$350K
$174K
$145K
$31.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Apple, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Apple, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)