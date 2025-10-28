Softverski Inženjer kompenzacija in United States u Apple kreće se od $173K po year za ICT2 do $744K po year za ICT6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $345K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Apple. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Apple, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv
ajOS inženjer
Mobilni softverski inženjer
Frontend softverski inženjer
Inženjer mašinskog učenja
Backend softverski inženjer
Ful-stek softverski inženjer
Mrežni inženjer
Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)
Inženjer podataka
Produkcijski softverski inženjer
Bezbednosni softverski inženjer
DevOps inženjer
Inženjer pouzdanosti sajta
Softverski inženjer virtuelne realnosti
Sistemski inženjer
Softverski inženjer video igara
Advokat za programere
Naučni istraživač
Softverski inženjer ugrađenih sistema