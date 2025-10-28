Apple Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in United States u Apple kreće se od $173K po year za ICT2 do $744K po year za ICT6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $345K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Apple. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus ICT2 Junior Software Engineer ( Početni nivo ) $173K $143K $22K $7.9K ICT3 Software Engineer $249K $168K $66.7K $13.8K ICT4 Senior Software Engineer $366K $214K $128K $24.1K ICT5 $507K $250K $218K $38.4K Prikaži 4 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni Alternativni 1 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Apple, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 12.50 % polugodišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 12.50 % polugodišnje )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 12.50 % polugodišnje )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 12.50 % polugodišnje ) 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Apple, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno )

Koji je raspored vest schedule u Apple ?

