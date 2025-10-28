Direktorijum kompanija
Apple
  Plate
  Softverski Inženjer

  Sve Softverski Inženjer plate

Apple Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in United States u Apple kreće se od $173K po year za ICT2 do $744K po year za ICT6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $345K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Apple. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
ICT2
Junior Software Engineer(Početni nivo)
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
Software Engineer
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
Senior Software Engineer
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Uključeni Nazivi

ajOS inženjer

Mobilni softverski inženjer

Frontend softverski inženjer

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Mrežni inženjer

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

Bezbednosni softverski inženjer

DevOps inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Softverski inženjer virtuelne realnosti

Sistemski inženjer

Softverski inženjer video igara

Advokat za programere

Naučni istraživač

Softverski inženjer ugrađenih sistema

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Apple in United States iznosi $744,057 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Apple za Softverski Inženjer poziciju in United States je $337,000.

