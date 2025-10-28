Apple Operacije sa Ljudima Plate

Prosečna Operacije sa Ljudima ukupna kompenzacija u Apple kreće se od $271K do $378K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Apple. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija $290K - $342K United States Uobičajeni opseg Mogući opseg $271K $290K $342K $378K Uobičajeni opseg Mogući opseg

Raspored sticanja Glavni Alternativni 1 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Apple, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 12.50 % polugodišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 12.50 % polugodišnje )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 12.50 % polugodišnje )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 12.50 % polugodišnje ) 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Apple, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno )

Koji je raspored vest schedule u Apple ?

