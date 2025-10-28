IT Tehnolog kompenzacija u Apple kreće se od $53K po year za ICT2 do $356K po year za ICT5. Medijana year kompenzacionog paketa iznosi $77.2K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Apple. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
ICT2
$53K
$50.7K
$2.1K
$140
ICT3
$236K
$144K
$71.7K
$20.3K
ICT4
$163K
$128K
$28.5K
$6K
ICT5
$356K
$220K
$110K
$25.8K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Apple, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)
