Direktorijum kompanija
Apple
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Ljudski Resursi

  • Sve Ljudski Resursi plate

Apple Ljudski Resursi Plate

Ljudski Resursi kompenzacija in United States u Apple kreće se od $315K po year za ICT2 do $279K po year za ICT5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $262K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Apple. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
ICT2
$315K
$200K
$115K
$0
ICT3
$138K
$120K
$12K
$6.3K
ICT4
$221K
$176K
$29.5K
$15.5K
ICT5
$279K
$197K
$52.6K
$29.8K
Prikaži 1 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Apple, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Apple, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Ljudski Resursi ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ljudski Resursi poziciju u Apple in United States iznosi $374,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Apple za Ljudski Resursi poziciju in United States je $239,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Apple

Srodne kompanije

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi