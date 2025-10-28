Direktorijum kompanija
Prosečna Grafički Dizajner ukupna kompenzacija in United States u Apple kreće se od $197K do $281K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Apple. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$226K - $264K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$197K$226K$264K$281K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

U kompaniji Apple, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Najveći paket kompenzacije za Grafički Dizajner poziciju u Apple in United States iznosi $280,800 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Apple za Grafički Dizajner poziciju in United States je $196,800.

