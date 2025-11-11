Direktorijum kompanija
Appian
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Ful-stek softverski inženjer

  • Northern Virginia Washington DC

Appian Ful-stek softverski inženjer Plate u Northern Virginia Washington DC

Ful-stek softverski inženjer kompenzacija in Northern Virginia Washington DC u Appian kreće se od $121K po year za Software Engineer 1 do $155K po year za Software Engineer 2. Medijana year kompenzacionog paketa in Northern Virginia Washington DC iznosi $130K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Appian. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer 1
(Početni nivo)
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 3 Više nivoa
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip akcija
RSU

U kompaniji Appian, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ful-stek softverski inženjer poziciju u Appian in Northern Virginia Washington DC iznosi $204,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Appian za Ful-stek softverski inženjer poziciju in Northern Virginia Washington DC je $142,400.

