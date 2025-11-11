Direktorijum kompanija
Appian
Medijana Izvršni direktor naloga kompenzacionog paketa in United States u Appian iznosi $338K po year.

Medijanski paket
Appian
Account Executive
Dallas, TX
Ukupno godišnje
$150K
Nivo
Account Executive
Osnovna plata
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
13 Godine
Koji su karijerni nivoi u Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Raspored sticanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip akcija
RSU

U kompaniji Appian, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Izvršni direktor naloga poziciju u Appian in United States iznosi $170,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Appian za Izvršni direktor naloga poziciju in United States je $150,000.

Drugi resursi