Prosečna Tehnički računovođa ukupna kompenzacija in United States u Appian kreće se od $92.4K do $129K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Appian. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
U kompaniji Appian, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:
20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 4th-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)