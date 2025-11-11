Direktorijum kompanija
Appian Tehnički računovođa Plate

Prosečna Tehnički računovođa ukupna kompenzacija in United States u Appian kreće se od $92.4K do $129K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Appian. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$99K - $117K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$92.4K$99K$117K$129K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip akcija
RSU

U kompaniji Appian, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Tehnički računovođa poziciju u Appian in United States iznosi $128,700 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Appian za Tehnički računovođa poziciju in United States je $92,400.

