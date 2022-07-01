Direktorijum kompanija
Apollo.io
Apollo.io Plate

Plate Apollo.io kreću se od $59,069 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $306,460 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Apollo.io. Poslednja izmena: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $280K
Menadžer Poslovnih Operacija
$186K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Poslovni Analitičar
$164K
Naučnik Podataka
$253K
Grafički Dizajner
$212K
Ljudski Resursi
$151K
Marketing
$114K
Dizajner Proizvoda
$284K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$243K
Rekruter
$219K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$306K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Apollo.io, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Apollo.io je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $306,460. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Apollo.io je $199,020.

