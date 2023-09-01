Direktorijum kompanija
Apna
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Apna Plate

Plate Apna kreću se od $3,449 ukupne kompenzacije godišnje za Korisnička Podrška na nižem nivou do $113,184 za Naučnik Podataka na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Apna. Poslednja izmena: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $48.2K
Menadžer Proizvoda
Median $48.6K
Menadžer Poslovnih Operacija
$39.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Poslovni Analitičar
$9.9K
Korisnička Podrška
$3.4K
Naučnik Podataka
$113K
Dizajner Proizvoda
$16.5K
Menadžer Tehničkih Programa
$20.3K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Apna je Naučnik Podataka at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $113,184. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Apna je $29,993.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Apna

Srodne kompanije

  • Amazon
  • Square
  • Pinterest
  • Uber
  • LinkedIn
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi