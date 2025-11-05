Direktorijum kompanija
Apexon
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Mumbai Metropolitan Region

Apexon Softverski Inženjer Plate u Mumbai Metropolitan Region

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Mumbai Metropolitan Region u Apexon iznosi ₹1.29M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Apexon. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Apexon
Backend Software Engineer
Mumbai, MH, India
Ukupno godišnje
₹1.29M
Nivo
JL6A
Osnovna plata
₹1.29M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Apexon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Apexon in Mumbai Metropolitan Region iznosi ₹2,905,984 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Apexon za Softverski Inženjer poziciju in Mumbai Metropolitan Region je ₹713,107.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Apexon

Srodne kompanije

  • Dropbox
  • Roblox
  • Amazon
  • Intuit
  • Microsoft
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi