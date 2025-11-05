Direktorijum kompanija
Apex.AI
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Munich Metro Region

Apex.AI Softverski Inženjer Plate u Munich Metro Region

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Munich Metro Region u Apex.AI iznosi €84.9K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Apex.AI. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Apex.AI
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Ukupno godišnje
€84.9K
Nivo
hidden
Osnovna plata
€84.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Apex.AI in Munich Metro Region iznosi €163,043 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Apex.AI za Softverski Inženjer poziciju in Munich Metro Region je €94,570.

Drugi resursi