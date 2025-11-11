Backend softverski inženjer kompenzacija in United States u Apex Fintech Solutions iznosi $107K po year za Software Engineer I. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $132K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Apex Fintech Solutions. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer I
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
