Apex Fintech Solutions Softverski Inženjer Plate u Greater Dallas Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater Dallas Area u Apex Fintech Solutions iznosi $143K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Apex Fintech Solutions. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Apex Fintech Solutions
Software Engineer
Austin, TX
Ukupno godišnje
$143K
Nivo
Senior Software Engineer
Osnovna plata
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$13K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Apex Fintech Solutions?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Backend softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Apex Fintech Solutions in Greater Dallas Area iznosi $217,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Apex Fintech Solutions za Softverski Inženjer poziciju in Greater Dallas Area je $135,000.

