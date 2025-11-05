Direktorijum kompanija
Aon
Aon Softverski Inženjer Plate u Singapore

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Singapore u Aon iznosi SGD 86.6K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Aon. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
Aon
Associate Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Ukupno godišnje
SGD 86.6K
Nivo
L8
Osnovna plata
SGD 86.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Aon?
+SGD 75.3K
+SGD 116K
+SGD 26K
+SGD 45.5K
+SGD 28.6K
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Aon in Singapore iznosi SGD 155,880 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Aon za Softverski Inženjer poziciju in Singapore je SGD 86,624.

