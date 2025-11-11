Direktorijum kompanija
ANZ Inženjer podataka Plate u Australia

Medijana Inženjer podataka kompenzacionog paketa in Australia u ANZ iznosi A$127K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ANZ. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025

Medijanski paket
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Ukupno godišnje
A$127K
Nivo
L4
Osnovna plata
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$3.1K
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u ANZ?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$34K
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Inženjer podataka poziciju u ANZ in Australia iznosi A$184,123 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ANZ za Inženjer podataka poziciju in Australia je A$123,878.

