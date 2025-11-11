Backend softverski inženjer kompenzacija in Australia u ANZ kreće se od A$109K po year za Junior Software Engineer do A$187K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Australia iznosi A$135K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ANZ. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Junior Software Engineer
A$109K
A$108K
A$0
A$864.6
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$187K
A$182K
A$0
A$4.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
