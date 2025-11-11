Direktorijum kompanija
ANZ
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Backend softverski inženjer

  • Australia

ANZ Backend softverski inženjer Plate u Australia

Backend softverski inženjer kompenzacija in Australia u ANZ kreće se od A$109K po year za Junior Software Engineer do A$187K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Australia iznosi A$135K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ANZ. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Junior Software Engineer
(Početni nivo)
A$109K
A$108K
A$0
A$864.6
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$187K
A$182K
A$0
A$4.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u ANZ?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u ANZ in Australia iznosi A$187,515 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ANZ za Backend softverski inženjer poziciju in Australia je A$133,653.

