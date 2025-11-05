Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Bengaluru u ANZ kreće se od ₹1.8M po year za Junior Software Engineer do ₹3.46M po year za Lead Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹1.79M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ANZ. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
