  • Plate
  • Naučnik Podataka

  • Sve Naučnik Podataka plate

  • Greater Melbourne Area

ANZ Naučnik Podataka Plate u Greater Melbourne Area

Naučnik Podataka kompenzacija in Greater Melbourne Area u ANZ kreće se od A$126K po year za Data Scientist do A$171K po year za Senior Data Scientist. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Melbourne Area iznosi A$119K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ANZ. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u ANZ?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u ANZ in Greater Melbourne Area iznosi A$177,901 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ANZ za Naučnik Podataka poziciju in Greater Melbourne Area je A$142,866.

