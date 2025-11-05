Direktorijum kompanija
Anyscale Softverski Inženjer Plate u San Francisco Bay Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area u Anyscale iznosi $350K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Anyscale. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Koji su karijerni nivoi u Anyscale?
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Anyscale, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Anyscale in San Francisco Bay Area iznosi $525,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Anyscale za Softverski Inženjer poziciju in San Francisco Bay Area je $322,500.

