Anyscale Плате

Распон плата Anyscale је од $144,275 у годишњој укупној компензацији за Regrutер на доњем крају до $317,500 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Anyscale. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $318K
Menadžer proizvoda
$204K
Regrutер
$144K

Arhitekta rešenja
$299K
Tehnički menadžer programa
$208K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

У компанији Anyscale, Грантови акција/удела подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

Често постављана питања

Остали ресурси