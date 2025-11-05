Direktorijum kompanija
ANYbotics Softverski Inženjer Plate u Greater Zurich Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater Zurich Area u ANYbotics iznosi CHF 87.4K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ANYbotics. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Ukupno godišnje
CHF 87.4K
Nivo
L2
Osnovna plata
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u ANYbotics?
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u ANYbotics in Greater Zurich Area iznosi CHF 95,058 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ANYbotics za Softverski Inženjer poziciju in Greater Zurich Area je CHF 87,351.

