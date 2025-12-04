Direktorijum kompanija
Anti-Defamation League
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Pravni

  • Sve Pravni plate

Anti-Defamation League Pravni Plate

Prosečna Pravni ukupna kompenzacija in United States u Anti-Defamation League kreće se od $108K do $151K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Anti-Defamation League. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$117K - $136K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$108K$117K$136K$151K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Pravni prijavas u Anti-Defamation League da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Anti-Defamation League?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Pravni ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Pravni poziciju u Anti-Defamation League in United States iznosi $151,130 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Anti-Defamation League za Pravni poziciju in United States je $107,950.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Anti-Defamation League

Srodne kompanije

  • PayPal
  • Flipkart
  • Snap
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/anti-defamation-league/salaries/legal.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.